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Medartis Aktie 38620023 / CH0386200239

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Frühe Investition 14.10.2026 10:03:12

SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medartis-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Medartis-Aktie gebracht.

Medartis
83.41 CHF 0.53%
Kaufen Verkaufen

Am 14.10.2021 wurde die Medartis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 107.40 CHF. Bei einem Medartis-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 93.110 Medartis-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’653.63 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Papiers am 13.10.2026 auf 82.20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 23.46 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Medartis einen Börsenwert von 1.03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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