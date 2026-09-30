Medartis Aktie 38620023 / CH0386200239
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30.09.2026 10:02:14
SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medartis-Investment von vor einem Jahr verloren
Wer vor Jahren in Medartis eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 30.09.2025 wurden Medartis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 87.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.149 Medartis-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 97.36 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Anteils am 29.09.2026 auf 84.70 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 2.64 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Medartis belief sich zuletzt auf 1.07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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