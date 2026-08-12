Medartis Aktie 38620023 / CH0386200239
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12.08.2026 10:02:28
SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medartis von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Medartis-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Medartis-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 77.50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 129.032 Medartis-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’967.74 CHF, da sich der Wert einer Medartis-Aktie am 11.08.2026 auf 85.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9.68 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Medartis eine Börsenbewertung in Höhe von 1.05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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