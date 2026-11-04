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|Medartis-Investment im Blick
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04.11.2026 10:02:12
SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Medartis von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Medartis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Medartis-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 76.70 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Medartis-Aktie investierten, hätten nun 130.378 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 106.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’898.31 CHF wert. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 13’898.31 CHF entspricht einer Performance von +38.98 Prozent.
Zuletzt verbuchte Medartis einen Börsenwert von 1.29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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Medartis am 04.11.2026
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