Medacta Aktie 46852522 / CH0468525222
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02.10.2026 10:02:34
SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medacta-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Medacta-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde das Medacta-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Medacta-Anteile bei 142.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.042 Medacta-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 113.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 800.00 CHF wert. Damit wäre die Investition 20.00 Prozent weniger wert.
Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Medacta-Aktie auf 104.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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