SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medacta von vor einem Jahr bedeutet

Am 18.09.2025 wurde die Medacta-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 151.80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Medacta-Aktie investiert hätte, hätte er nun 65.876 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 110.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’246.38 CHF wert. Damit wäre die Investition um 27.54 Prozent gesunken.

Zum Börsendebüt der Medacta-Aktie wurde der Erstkurs mit 104.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch