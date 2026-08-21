Medacta Aktie 46852522 / CH0468525222
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21.08.2026 10:02:26
SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medacta von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Medacta-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Medacta-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Medacta-Anteile bei 149.80 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Medacta-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.676 Medacta-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.08.2026 858.48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 128.60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 14.15 Prozent gleich.
Der erste festgestellte Kurs des Medacta-Papiers lag damals bei 104.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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