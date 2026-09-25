Medacta Aktie 46852522 / CH0468525222
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25.09.2026 10:02:17
SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medacta-Investment von vor 3 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Medacta-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Medacta-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Medacta-Papier an diesem Tag 119.40 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Medacta-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.838 Medacta-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 112.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94.30 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 94.30 CHF entspricht einer negativen Performance von 5.70 Prozent.
Das Medacta-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 104.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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