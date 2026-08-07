Medacta Aktie 46852522 / CH0468525222
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
07.08.2026 10:02:29
SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Medacta-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Medacta-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 124.40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 80.386 Medacta-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Medacta-Aktie auf 130.80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’514.47 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5.14 Prozent angewachsen.
Damals wurde der erste Kurs des Medacta-Papiers bei 104.00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Medacta
|
07.08.26
|SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Aktie schwächer: Medacta sieht sich nach erstem Semester gut auf Kurs (AWP)
|
31.07.26
|SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medacta-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Medacta Group SA: Medacta reports continued above-market revenue growth of 9.7% in c.c. in H1 2026 (EQS Group)
|
24.07.26
|SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medacta von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Medacta-Aktie tiefer: Launch von NextAR Hip für Hüftoperationen (AWP)
|
10.07.26
|SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.07.26
|Montagshandel in Zürich: SPI verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)