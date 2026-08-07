SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Medacta-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 124.40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 80.386 Medacta-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Medacta-Aktie auf 130.80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’514.47 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5.14 Prozent angewachsen.

Damals wurde der erste Kurs des Medacta-Papiers bei 104.00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch