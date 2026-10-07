MCH Aktie 3954285 / CH0039542854
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07.10.2026 10:02:19
SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MCH von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in MCH gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem MCH-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der MCH-Aktie betrug an diesem Tag 12.53 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 79.810 MCH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des MCH-Papiers auf 6.84 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 545.90 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 45.41 Prozent eingebüsst.
Zuletzt ergab sich für MCH eine Börsenbewertung in Höhe von 211.78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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