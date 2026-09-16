SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das MCH-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das MCH-Papier an diesem Tag bei 59.96 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 16.679 MCH-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 103.74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6.22 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 89.63 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für MCH eine Börsenbewertung in Höhe von 188.20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch