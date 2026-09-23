MCH Aktie 3954285 / CH0039542854
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23.09.2026 10:02:24
SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MCH-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen MCH-Einstiegs gewesen.
Das MCH-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3.53 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2’832.861 MCH-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 18’923.51 CHF, da sich der Wert eines MCH-Papiers am 22.09.2026 auf 6.68 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 89.24 Prozent.
Insgesamt war MCH zuletzt 206.73 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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