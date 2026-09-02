SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MCH von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das MCH-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 4.03 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das MCH-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2’481.390 MCH-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (6.38 CHF), wäre das Investment nun 15’831.27 CHF wert. Aus 10’000 CHF wurden somit 15’831.27 CHF, was einer positiven Performance von 58.31 Prozent entspricht.

Am Markt war MCH jüngst 196.44 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch