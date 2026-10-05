SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Luzerner Kantonalbank von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Luzerner Kantonalbank-Papier statt. Der Schlusskurs der Luzerner Kantonalbank-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 79.80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 12.531 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Luzerner Kantonalbank-Anteile wären am 02.10.2026 1’511.28 CHF wert, da der Schlussstand 120.60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 51.13 Prozent.

Am Markt war Luzerner Kantonalbank jüngst 5.98 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch