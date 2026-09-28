Luzerner Kantonalbank Aktie 125293061 / CH1252930610
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28.09.2026 10:02:19
SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Luzerner Kantonalbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Luzerner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Luzerner Kantonalbank-Papier bei 76.41 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1.309 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 121.80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 159.40 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 59.40 Prozent.
Luzerner Kantonalbank wurde am Markt mit 6.03 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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