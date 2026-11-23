Heute vor 10 Jahren wurde die Luzerner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 76.51 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 130.710 Luzerner Kantonalbank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 132.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’332.14 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 73.32 Prozent erhöht.

Luzerner Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch