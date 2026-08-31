SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht

Die Luzerner Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Luzerner Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 77.03 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 129.821 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 114.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’877.46 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48.77 Prozent erhöht.

Am Markt war Luzerner Kantonalbank jüngst 5.67 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch