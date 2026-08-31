Luzerner Kantonalbank Aktie 125293061 / CH1252930610
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrativer Luzerner Kantonalbank-Einstieg?
|
31.08.2026 10:02:22
SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Luzerner Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Luzerner Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Luzerner Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 77.03 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 129.821 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 114.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’877.46 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48.77 Prozent erhöht.
Am Markt war Luzerner Kantonalbank jüngst 5.67 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Luzerner Kantonalbank AG
Analysen zu Luzerner Kantonalbank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.