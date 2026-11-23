Heute vor 3 Jahren wurden Lindt-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 108’000.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.093 Lindt-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 7’925.93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 85’600.00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 20.74 Prozent.

Am Markt war Lindt jüngst 19.62 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch