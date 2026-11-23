|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lindt-Performance im Blick
|
23.11.2026 10:02:22
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Lindt-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Lindt-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 108’000.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.093 Lindt-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 7’925.93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 85’600.00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 20.74 Prozent.
Am Markt war Lindt jüngst 19.62 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
10:02
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
09:29
|Lindt Aktie News: Lindt am Montagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Lindt Aktie News: Anleger schicken Lindt am Freitagnachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse Zürich: SPI beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Lindt Aktie News: Lindt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lindt von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Lindt-Aktie dennoch legt zu: Grossaktionär Deutsche Asset Management stellt Tanner infrage (AWP)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach kräftigen Verlusten: SMI etwas höher -- DAX mit leichter Gegenbewegung -- Verhaltene Erholung in Asien - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.