Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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28.09.2026 10:02:19
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Lindt eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Lindt-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 100’000.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.001 Lindt-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89.50 CHF, da sich der Wert einer Lindt-Aktie am 25.09.2026 auf 89’500.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10.50 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Lindt bezifferte sich zuletzt auf 20.52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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