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09.11.2026 10:02:21
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Lindt-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Lindt-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lindt-Aktie betrug an diesem Tag 11’700.00 CHF. Bei einem Lindt-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.855 Lindt-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 7’380.34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8’635.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26.20 Prozent eingebüsst.
Jüngst verzeichnete Lindt eine Marktkapitalisierung von 19.83 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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