SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Lindt-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lindt-Aktie betrug an diesem Tag 11’700.00 CHF. Bei einem Lindt-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.855 Lindt-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 7’380.34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8’635.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26.20 Prozent eingebüsst.

Jüngst verzeichnete Lindt eine Marktkapitalisierung von 19.83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch