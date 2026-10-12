Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767
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12.10.2026 10:02:29
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Lindt-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Lindt-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10’750.00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Lindt-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.093 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 730.23 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 09.10.2026 auf 7’850.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 26.98 Prozent vermindert.
Lindt war somit zuletzt am Markt 18.02 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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