SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Lindt-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lindt-Aktie bei 10’580.00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Lindt-Aktie investierten, hätten nun 0.095 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (9’585.00 CHF), wäre die Investition nun 905.95 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9.40 Prozent verringert.

Insgesamt war Lindt zuletzt 21.95 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch