Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’721 0.4%  SPI 19’471 0.4%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’203 -0.1%  Euro 0.9296 -0.3%  EStoxx50 6’222 -0.3%  Gold 4’160 0.4%  Bitcoin 71’243 -0.6%  Dollar 0.8292 0.1%  Öl 102.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Givaudan-Aktie: Barclays Capital revidiert auf Overweight
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Aktie im Plus: Air Liquide legt Strategieplan 2030 mit Fokus auf Wachstum und Profitabilität vor
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Suche...

Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühes Investment 05.10.2026 10:02:19

SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lindt von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Lindt-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Lindt
7471.03 CHF -1.03%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde das Lindt-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9’940.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 0.010 Lindt-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 75.86 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 02.10.2026 auf 7’540.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 24.14 Prozent weniger wert.

Am Markt war Lindt jüngst 17.31 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?