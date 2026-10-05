Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767
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05.10.2026 10:02:19
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lindt von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Lindt-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 3 Jahren wurde das Lindt-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9’940.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 0.010 Lindt-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 75.86 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 02.10.2026 auf 7’540.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 24.14 Prozent weniger wert.
Am Markt war Lindt jüngst 17.31 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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