Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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19.10.2026 10:02:40
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Lindt-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Am 19.10.2025 wurde die Lindt-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Lindt-Anteile 130’800.00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0.001 Lindt-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2026 66.44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 86’900.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 33.56 Prozent eingebüsst.
Lindt erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19.89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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