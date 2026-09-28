SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor einem Jahr gekostet

Die Lindt-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12’300.00 CHF. Bei einem Lindt-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.813 Lindt-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 6’975.61 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8’580.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30.24 Prozent verringert.

Lindt wurde am Markt mit 19.68 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch