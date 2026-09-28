Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767
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28.09.2026 10:02:19
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor einem Jahr gekostet
Wer vor Jahren in Lindt eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Die Lindt-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12’300.00 CHF. Bei einem Lindt-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.813 Lindt-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 6’975.61 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8’580.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30.24 Prozent verringert.
Lindt wurde am Markt mit 19.68 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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