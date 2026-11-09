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|Profitabler Lindt-Einstieg?
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09.11.2026 10:02:21
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lindt-Aktie Investoren gebracht.
Lindt-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62’430.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 0.002 Lindt-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 89’200.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142.88 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +42.88 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lindt belief sich zuletzt auf 20.49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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