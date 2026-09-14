SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 14.09.2016 wurde das Lindt-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Lindt-Aktie an diesem Tag bei 66’660.00 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.015 Lindt-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’318.63 CHF, da sich der Wert einer Lindt-Aktie am 11.09.2026 auf 87’900.00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 31.86 Prozent.

Insgesamt war Lindt zuletzt 20.14 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch