Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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14.09.2026 10:02:17
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Lindt-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 14.09.2016 wurde das Lindt-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Lindt-Aktie an diesem Tag bei 66’660.00 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.015 Lindt-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’318.63 CHF, da sich der Wert einer Lindt-Aktie am 11.09.2026 auf 87’900.00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 31.86 Prozent.
Insgesamt war Lindt zuletzt 20.14 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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