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Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767

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Lindt-Performance im Blick 21.09.2026 10:02:30

SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Lindt eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Lindt
8651.17 CHF 0.84%
Kaufen Verkaufen

Am 21.09.2016 wurde die Lindt-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lindt-Anteile betrug an diesem Tag 5’650.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Lindt-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.177 Lindt-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’524.78 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 18.09.2026 auf 8’615.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 52.48 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Lindt eine Börsenbewertung in Höhe von 19.74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’412.95 19.84 S9B1DU
Short 14’717.93 13.86 S3BCYU
Short 15’260.94 8.95 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’923.55 21.09.2026 11:50:27
Long 13’302.34 19.98 SPBXAU
Long 12’985.21 13.65 SDFBZU
Long 12’436.02 8.87 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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