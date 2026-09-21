SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 10 Jahren eingebracht

Am 21.09.2016 wurde die Lindt-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lindt-Anteile betrug an diesem Tag 5’650.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Lindt-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.177 Lindt-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’524.78 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 18.09.2026 auf 8’615.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 52.48 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Lindt eine Börsenbewertung in Höhe von 19.74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch