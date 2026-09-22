SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50.60 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 19.763 Liechtensteinische Landesbank-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Liechtensteinische Landesbank-Papiers auf 117.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’316.21 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 131.62 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Liechtensteinische Landesbank belief sich zuletzt auf 3.55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch