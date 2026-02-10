SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Liechtensteinische Landesbank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Liechtensteinische Landesbank-Papier an diesem Tag bei 51.30 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 194.932 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.02.2026 auf 94.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’479.53 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 84.80 Prozent.

Liechtensteinische Landesbank wurde am Markt mit 2.88 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch