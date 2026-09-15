Liechtensteinische Landesbank Aktie 35514757 / LI0355147575
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15.09.2026 10:02:07
SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 15.09.2023 wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Liechtensteinische Landesbank-Anteile bei 63.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Liechtensteinische Landesbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.587 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 185.08 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Anteils am 14.09.2026 auf 116.60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 85.08 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Liechtensteinische Landesbank belief sich zuletzt auf 3.47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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