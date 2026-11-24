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24.11.2026 10:02:13
SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Liechtensteinische Landesbank-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Liechtensteinische Landesbank-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 41.75 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23.952 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (117.60 CHF), wäre die Investition nun 2’816.77 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 181.68 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Liechtensteinische Landesbank bezifferte sich zuletzt auf 3.55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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