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Liechtensteinische Landesbank Aktie 35514757 / LI0355147575

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Profitable Liechtensteinische Landesbank-Anlage? 01.09.2026 10:02:33

SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie gebracht.

Liechtensteinische Landesbank
113.86 CHF 1.32%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Liechtensteinische Landesbank-Papiers betrug an diesem Tag 38.60 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25.907 Liechtensteinische Landesbank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 112.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’901.55 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 190.16 Prozent angewachsen.

Liechtensteinische Landesbank wurde am Markt mit 3.54 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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