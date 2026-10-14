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Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181

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Leonteq-Investition im Blick 14.10.2026 10:03:12

SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Leonteq von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Leonteq-Aktie Investoren gebracht.

Leonteq
21.55 EUR -0.23%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Leonteq-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 52.70 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hat, hat nun 18.976 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.10.2026 392.81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20.70 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 60.72 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Leonteq belief sich jüngst auf 364.59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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