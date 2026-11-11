SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Leonteq-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 11.11.2016 wurde die Leonteq-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Leonteq-Aktie an diesem Tag 55.84 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in Leonteq-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 179.085 Leonteq-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 3’556.62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 19.86 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64.43 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Leonteq eine Börsenbewertung in Höhe von 347.40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch