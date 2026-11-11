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11.11.2026 10:02:29
SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Leonteq-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Leonteq-Investment gewesen.
Am 11.11.2016 wurde die Leonteq-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Leonteq-Aktie an diesem Tag 55.84 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in Leonteq-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 179.085 Leonteq-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 3’556.62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 19.86 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64.43 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Leonteq eine Börsenbewertung in Höhe von 347.40 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Leonteq am 11.11.2026
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