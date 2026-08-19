SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Leonteq-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Leonteq-Aktie bei 63.72 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 156.937 Leonteq-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’991.22 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Anteils am 18.08.2026 auf 19.06 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 70.09 Prozent verringert.

Leonteq war somit zuletzt am Markt 335.15 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch