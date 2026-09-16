SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Leonteq-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Leonteq-Anteile bei 57.34 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.744 Leonteq-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 20.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35.75 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64.25 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Leonteq belief sich jüngst auf 358.59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch