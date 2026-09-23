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Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181

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Langfristige Investition 23.09.2026 10:02:24

SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Leonteq-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Leonteq eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Leonteq
21.60 EUR -0.69%
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Heute vor 1 Jahr wurde das Leonteq-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17.40 CHF wert. Bei einem Leonteq-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57.471 Leonteq-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 20.35 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’169.54 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16.95 Prozent gesteigert.

Leonteq war somit zuletzt am Markt 367.37 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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