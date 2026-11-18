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18.11.2026 10:02:06
SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leonteq von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Leonteq-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Leonteq-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14.68 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hat, hat nun 6.812 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 128.34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18.84 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 28.34 Prozent.
Der Börsenwert von Leonteq belief sich jüngst auf 339.56 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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