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04.11.2026 10:02:12
SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEM von vor 5 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in LEM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 04.11.2021 wurde die LEM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2’330.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.043 LEM-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26.14 CHF, da sich der Wert einer LEM-Aktie am 03.11.2026 auf 609.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73.86 Prozent verringert.
Der LEM-Wert an der Börse wurde auf 683.64 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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