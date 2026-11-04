SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEM von vor 5 Jahren bedeutet

Am 04.11.2021 wurde die LEM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2’330.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.043 LEM-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26.14 CHF, da sich der Wert einer LEM-Aktie am 03.11.2026 auf 609.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73.86 Prozent verringert.

Der LEM-Wert an der Börse wurde auf 683.64 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch