SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit LEM-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2’100.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 4.762 LEM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der LEM-Aktie auf 711.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’385.71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66.14 Prozent verringert.

Am Markt war LEM jüngst 777.08 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch