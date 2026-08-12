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LEM Aktie 2242762 / CH0022427626

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Lukrativer LEM-Einstieg? 12.08.2026 10:02:28

SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in LEM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

LEM
571.21 CHF 0.72%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit LEM-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2’275.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die LEM-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.044 LEM-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (578.00 CHF), wäre das Investment nun 25.41 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 74.59 Prozent eingebüsst.

LEM wurde am Markt mit 642.81 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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