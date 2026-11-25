Heute vor 3 Jahren wurden LEM-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1’890.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.053 LEM-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 505.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26.72 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 73.28 Prozent eingebüsst.

Insgesamt war LEM zuletzt 597.81 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch