SPI-Wert LEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEM von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die LEM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das LEM-Papier an diesem Tag 529.00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18.904 LEM-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 512.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’678.64 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 3.21 Prozent.

LEM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 565.79 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch