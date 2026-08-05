SPI-Wert LEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEM von vor 3 Jahren gekostet

Am 05.08.2023 wurde das LEM-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2’070.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die LEM-Aktie investiert, befänden sich nun 4.831 LEM-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 556.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’685.99 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 73.14 Prozent verringert.

LEM war somit zuletzt am Markt 598.43 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch