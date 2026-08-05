LEM Aktie 2242762 / CH0022427626
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender LEM-Einstieg?
|
05.08.2026 10:02:26
SPI-Wert LEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEM von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren in LEM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 05.08.2023 wurde das LEM-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2’070.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die LEM-Aktie investiert, befänden sich nun 4.831 LEM-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 556.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’685.99 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 73.14 Prozent verringert.
LEM war somit zuletzt am Markt 598.43 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu LEM S.A.
|
05.08.26
|SPI-Wert LEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEM von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI zeigt sich am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Börse Zürich: SPI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
29.07.26
|SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEM von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
28.07.26
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Optimismus in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu LEM S.A.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
LEM am 05.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.