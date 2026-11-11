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11.11.2026 10:02:29
SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Investoren, die vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 11.11.2025 wurde das lastminutecom-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des lastminutecom-Papiers betrug an diesem Tag 14.20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.042 lastminutecom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen lastminutecom-Aktien wären am 10.11.2026 68.59 CHF wert, da der Schlussstand 9.74 CHF betrug. Mit einer Performance von -31.41 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
lastminutecom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 103.79 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu lastminute.com N.V.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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lastminute.com am 11.11.2026
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