SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 11.11.2025 wurde das lastminutecom-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des lastminutecom-Papiers betrug an diesem Tag 14.20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.042 lastminutecom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen lastminutecom-Aktien wären am 10.11.2026 68.59 CHF wert, da der Schlussstand 9.74 CHF betrug. Mit einer Performance von -31.41 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

lastminutecom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 103.79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch