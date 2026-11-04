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04.11.2026 10:02:12
SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit lastminutecom-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13.70 CHF. Bei einem lastminutecom-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 729.927 lastminutecom-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 7’284.67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9.98 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 27.15 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte lastminutecom einen Börsenwert von 105.95 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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lastminute.com am 04.11.2026
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