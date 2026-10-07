SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor 10 Jahren bedeutet

Am 07.10.2016 wurde das lastminutecom-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13.80 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die lastminutecom-Aktie investiert, befänden sich nun 72.464 lastminutecom-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 9.70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 702.90 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29.71 Prozent abgenommen.

lastminutecom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 97.17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch