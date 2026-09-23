SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem lastminutecom-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurde die lastminutecom-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der lastminutecom-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 23.55 CHF. Wer vor 3 Jahren 10’000 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hat, hat nun 424.628 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.09.2026 4’084.93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9.62 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 59.15 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von lastminutecom belief sich zuletzt auf 101.87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch