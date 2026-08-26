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lastminute.com Aktie 23806732 / NL0010733960

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Rentabler lastminutecom-Einstieg? 26.08.2026 10:02:15

SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in lastminutecom von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

lastminute.com
11.74 CHF 0.55%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades lastminutecom-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 22.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 45.455 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 545.45 CHF, da sich der Wert eines lastminutecom-Papiers am 25.08.2026 auf 12.00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 45.45 Prozent.

Der Börsenwert von lastminutecom belief sich jüngst auf 124.63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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